Veja as principais capas dos jornais e revistas deste sábado no SAPO24

- “País arrisca fechar o ano com queda recorde de 10% do PIB”

- “Acidente com Alfa fez dois mortos: Peritos apontam falhas na segurança de veículos de inspeção rodoviária”

- “’Pechinchas do Novo Banco estão no mercado ao dobro do preço”

- “[Entrevista, Marques Mendes]: ‘Corro o risco de pensarem que sou um petulante’”

- “Berlengas: Para apanhar percebes, é preciso saber ler o mar”

- “Fuga para o interior faz disparar mortes por afogamento”

- “Falha lança caos na Linha do Norte”

- “’Lay-off’: Novos apoios trazem risco de falências e despedimentos”

- “Covid-19: Estudo revela que infetados no país são seis vezes mais”

- “Ovar: Recusa aceitar fim da relação e mata ex-mulher a tiro na rua”

- “Cultura: Obra de Zeca Afonso será património de interesse nacional”

- “Braga: Gaitán reforça arsenalistas com contrato de dois anos”

- “Final da Taça: De cortar a respiração”

- “Covid-19: Portugal vai reduzir número de testes”

- “Costa quer novo acordo escrito até outubro”

- “BdP e Finanças aprovaram vendas do Novo Banco”

- “Caso Maddie: Polícia procura ‘troféus’ do suspeito”

- “50 mil portugueses têm autismo”

- “O voo de Marcelino Sambé”

- “Ventura disposto a negociar com PSD para chegar ao poder”

- “Hospitais recusam doentes com pulseira azul ou verde”

- “EUA em risco de entrarem em caos eleitoral”

- “Matos Fernandes: ‘Vamos criar supre fundo ambiental’”

- “Haitong e SRS na venda da Efacec”

- “2,9%da população tem anticorpos”

- “Hong Kong adia eleições”

- “Biden escolhe vice-Presidente”

- “Mar abre guerra entre lóbis no PS”

- “Regresso de Sócrates à política interna do PS foi ‘ocasional’”

- “Líder da Lone Star fez fortuna com esquema em causa no NB”

- “Manuel Monteiro: ‘A podridão do sistema político está a conduzir à agonia do regime’” – ‘Vou votar em Marcelo’”

- “Covid: Empresas denunciam falhas graves em concursos a fundos europeus”

- “José Ponte: ‘O acesso a medicina é trágico’”

- “Raul Martins: ‘O Governo afastou os turistas de Lisboa”

- “Graça Fonseca: Ministra da Cultura indignada com extrapolação de jornalista da SIC”

- “Acidente com Alfa Pendular: de quem é a culpa?”

- “Algarve: Discotecas passam a restaurantes e fintam a lei”

- “Cuba: Quando Otelo sonhava ser o Fidel da Europa”

- ‘Tive de ser mãe incógnita durante dez anos. Tenho grande dificuldade em perdoar [Simone de Oliveira]”

- “’Passei o Natal de 1974 com Jonas Savimbi e Zau Puna’ [Helder Adegar Fonseca’”

- “’Apesar da rivalidade com Lisboa, nunca ouvi referir o desejo de o Porto ser independente’ [Neill Lochery]”

- “Saúde pública. Luís, Diana e Nuno, os médicos invisíveis que a covid-19 está a mostrar”

- “Histórias dos últimos sobreviventes de Hiroxima”

- “’Se eu fosse primeiro-ministro trazia os holandeses que nos criticam para ajudar' [Rui Paiva]”

- “Alfa Pendular. Máquina de reparação na via provoca descarrilamento”

- “Vírus põe 132 mil de baixa - Média de 977 processos por dia”

- “Tragédia. ‘Isto parecia um ataque terrorista”

- “Banco bom com mais 550 milhões de prejuízos”

- “Ivo Rosa abre guerra com Carlos Alexandre”

- “Ovar. Mulher morta a tiro na rua”

- “Gaia. Asfixia mãe com lençol”

- “Despida, mas sempre rainha - Final da Taça sem público, noutro local mas com o mesmo peso da história”

- “SC Braga. Gaitán em nome da ambição”

- “’Carvalhal sabe como e quando apoiar um jogador’ - Taremi é alvo dos bracarenses e pode seguir o treinador”

- “Taça a valer”

- “Sporting. Feddal: Bétis exige garantias bancárias”

- “Museus à espera - Guardam a história dos clubes e têm sempre lugar para outra taça”

- “Braga. Gaitán entra nas contas”

- “Duelos duros - Águias procuram a desforra e dragões querem a dobradinha”

- “Sporting. Geraldes e Dala para ter Nuno Santos [princípio de acordo com o Rio Ave]”

- “’Vasco Seabra vai fazer um grande Boavista [Vítor Moura]”

- “Gaitán a caminho de Braga”