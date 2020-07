Veja as principais capas dos jornais e revistas desta terça-feira no SAPO24

Correio da Manhã:

- “Covid trava novela da TVI: Produtora suspendeu gravações”

- “Cristianinho conduz mota de água: Dolores arrisca multa pesada”

- “Processo BES: Luvas de 109 milhões a Chávez apertam Ricardo Salgado”

- “Juiz da Operação Marquês: Ivo Rosa tem 13.ª derrota no Tribunal da Relação”

- “Quatro bombeiros feridos em Castro Verde”

- “Quimioterapia: Marco Paulo termina tratamentos”

- “Clássico decisivo: FC Porto preparado para festa em hotel”

- “Sporting: Rúben à caça”

- “Jesus: Águias reconhecem contactos com o treinador”

- “Algarve: Namorados morrem no regresso das férias”

- “Banco de Portugal: Deputados não impedem nomeação de Centeno”

Público:

- "Madeira: 45% da população ativa está em 'lay-off' ou no desemprego"

- "A China está a exportar a ideologia autoritária para o mundo [Entrevista com Joshua Wong, um dos líderes do movimento pró-democracia em Hong Kong]”

- "Uber alarga operação a todo o território de Portugal"

- "Assembleia da Azul só discute acordo da TAP a 10 de agosto"

- "Morte de jovem relança debate sobre tráfego nas cidades"

- "Novas infeções nos EUA, Brasil e Índia causam alarme na OMS"

- "Spectrum: CAV de Coimbra percorre 40 anos de fotografia"

- "Ciência: Pulmão humano rejeitado em transplante recuperado com sangue de porco"

- "Futebol: Só uma vitória do Benfica hoje pode adiar festa do título ao FC Porto"

Jornal de Notícias:

- "Mais meio milhão de horas extra na Saúde em apenas um mês"

- "Fogo devora oito empresas em Castelo de Paiva"

- "Castro Verde: Cinco bombeiros feridos durante combate a incêndio florestal junto à Nacional 2"

- "Polícia pronta para a festa"

- "Benfica: Veríssimo deseja adiar título com triunfo frente ao V. Guimarães"

- "Sporting: Rúben Amorim sonha ter Vietto no clássico do Dragão"

- "Homicídio: Matou à facada a namorada e abandonou corpo na rua"

- "Corrupção: Ex-governante suspeito de beneficiar EDP em troca de cargo dado ao pai"

- "Escolas: Diretores querem rodar presença dos alunos"

- "Gaia: Funcionário da Câmara morre em colisão com pesado"

Jornal i:

- "Copos vazios e bebidas estragadas"

- "Sindicato da PSP denuncia falta de máscaras nas esquadras"

- "Guerra de bombeiros em Elvas deixa corporação sem liderança"

- "Geringonça. Semana decisiva de contactos sobre OE e plano de retoma"

- "Há mal-estar na bancada do PSD por falta de debate interno"

- "André Ventura quer Salvini e Le Pen no congresso do Chega"

- "Lisboa mantém medidas: Há melhorias, mas ainda não há tranquilidade"

Negócios:

- "Prémios de certificados ligados ao PIB em risco já a partir de setembro"

- "Lojas estão a guardar roupa para 2021"

- "Eurostat admite entrada da TAP nas contas públicas"

- "KPMG diz que Banco de Portugal nunca questionou garantia dada por Angola ao BESA"

- "Novas regras da DGS vão ter efeito na produtividade das obras"

- "IGF aperta acesso de independentes à contabilidade organizada"

- "Benfica com almofada de 50 milhões para reforço da equipa"

- "Negociação é a miragem de Isabel dos Santos"

A Bola:

- “Operação saco azul cerca Benfica: Luís Filipe Vieira foi ouvido ontem e terá sido constituído arguido, tal como a SAD e a Benfica Estádio”

- “Flamengo e Jesus alvos de críticas inéditas e com águias à mistura”

- “FC Porto: Dragões querem festejar hoje ou amanhã”

- “Sporting: Feddal em Lisboa esta semana”

- “Inglaterra: Bruno Fernandes assiste, mas Man. United falha pódio”

Record:

- “Adán é a grande aposta: Leão disposto a pagar prémio de assinatura para convencer guarda-redes”

- “Benfica: ‘Teremos mais capacidade para investir’, Domingos Soares de Oliveira”

- “Benfica- V. Guimarães: Veríssimo não quer entregar hoje o título: ‘Objetivo é ganhar’”

- “FC Porto: Faixas encomendadas nos clássicos”

- “Liga: Diogo Gonçalves bisa e dá 5.º lugar”

O Jogo:

- “Otávio agarra o leme: Conceição já decidiu: brasileiro junta-se a Danilo no meio-campo do FC Porto para a receção aos leões”

- “FC Porto: Heróis do Penta recordam título festejado em Alvalade”

- “Sporting: Porro preso por detalhes”

- “Benfica-V. Guimarães: Do travão ao ataque ao mercado”