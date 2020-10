Veja as primeiras páginas dos jornais deste sábado no SAPO24

Público:

- “Estado vai devolver 200 milhões de euros de IVA aos consumidores”

- “Estados Unidos: Trump internado ‘por precaução’, após teste positivo a covid-19”

- “Amorim ameaçou cortar dividendos da Galp à Sonangol”

- “Elvira Fortunato: ‘O Estado é muito burocrático. É diabólico’”

- “Minho: O Alvarinho é mais do que um vinho, é um território”

Jornal de Notícias:

- “Atirar beatas para o chão deu origem a 44 multas num mês”

- “Trump internado em hospital militar”

- “Entrevista a Pedro Siza Vieira, ministro da Economia: ‘o vírus chegou aqui como fogo na pradaria’”

- “Mortalidade: Morreram mais sete mil pessoas do que o normal em seis meses”

- “Televisão: SIC rouba Júlia Palha à TVI a pensar em nova novela”

- “Amadora: Rapaz de 16 anos morto à facada em rixa de gangues”

- “Erasmus: Pandemia põe travão ao estudo no estrangeiro”

- “Clubes ingleses já investiram mil milhões em Portugal”

- “Liga Europa: Águias sem brindes, mas favoritas. Braga fico com a fava”

Expresso:

- "Sondagem Expresso/SIC: Crise política só beneficiaria o Chega"

- "Sondagem Expresso/SIC: Marcelo esmaga Ana Gomes entre socialistas"

- "O Expresso nas eleições americanas: ‘Deus no céu e Trump na terra’”

- "Covid-19: Portugueses esperam seis meses por uma consulta"

- "Aborto cai 40% durante a pandemia"

- "Carlos Costa ataca Costa Pinto: ‘Não podem alterar a lei’”

- "5G: Governo prepara lei que dificulta Huawei"

- "Estudantes estrangeiros caiem para metade"

- “Senhorios discriminam casais gay”

- "Entrevista: Noronha Lopes: ‘Debato com Vieira onde, quando e como ele quiser’”

- “Carlos Cruz quer 20 mil euros e condecoração de volta”

- “Ministro diz que Metro é seguro”

- “Nobel da medicina na segunda-feira”

- “Tiago Rodrigues é mandatário de Marisa Matias”

- “Governo reforça linha SNS 24”

SOL:

- “Fundos europeus: Bazuca faz ricochete e atinge Governo”

- “Costa ‘despediu’ presidente do Tribunal de Contas por telefone”

- “Cavaco Silva revisita 35 anos de poder”

- “Forças Armadas: Ministro recua e anula diretiva sobre ‘linguagem inclusiva’”

- “Covid-19: Hospitais de Lisboa já sentem pressão”

- “Polémica: Pintor que ofereceu quadro ao Papa faz exposição em urinol no Marquês”

- “João Botelho: ‘Os atores ganham metade do que ganhavam há 10 anos’”

Diário de Notícias:

- “PSP aposta no recrutamento de minorias étnicas”

- “Covid-19: Mutação com origem em Itália teve uma disseminação inimaginável em Portugal”

- “Alemanha reunificada faz 30 anos e Merkel governou metade deles”

- “Entrevista: Olivier Blanchard: ‘Em 2017 escrevi que a austeridade fiscal ia abrandar a economia portuguesa. Estava errado’”

- “Entrevista: Pedro Siza Vieira: ‘Vamos ter um Orçamento expansionista e anticíclico’”

- “Conserveira de Lisboa: Loja com tempo para conversar. E muita lata à mistura”

- “Mais alguma vez vamos nos apaixonar? A partir de certa idade, a ideia é de que ou já se tem ‘tem alguém’ ou nunca mais”

Correio da Manhã:

- “Investigação revela: 553 milhões passam nas contas de Veiga. Juiz Rui Rangel recebeu dinheiro de empresário do futebol”

- “Operação Lex: Movimentou fortuna desviada na República do Congo”

- “Magistrada de Sintra diz que houve trama montada nas suas costas com processo de Luís Filipe Vieira”

- “Crime na Amadora. Três facadas matam em rixa marcada na net. Marcelo Correia tinha 16 anos”

- “Casal com covid-19: Idade e excesso de peso aumentam risco de Trump”

- “Desastre europeu agrava asfixia do Sporting”

- “Jesus treina Diego para lateral”

- “Sorteio: Benfica e SP Braga com ambições na Liga Europa”

- “Dados do INE: Pandemia deixa por explicar mais 5.200 desde março”

- “No Algarve: Marroquino fugiu a nado para Espanha”

- “Política: Novo Banco arrisca orçamento suplementar”

i:

- “Entrevista ao economista Eugénio Rosa: ‘Nem as chefias nem os trabalhadores da função pública estavam preparados para o teletrabalho”

- “Covid-19: O que nos vai trazer o Inverno?”

- “SEF perde rasto a migrantes ilegais que entraram pelo Algarve”

- “Covid-19: Números de casos detetados duplicou em setembro”

- “Presidenciais: PAN apoia Ana Gomes por ser progressista”

- “Audiências: Informação da TVI abaixo das expectativas”

A Bola

- “Ataque final a Paulinho. Leões apostam tudo na contratação do arsenalista até ao fecho do mercado (terça-feira)”

- “Wendel saiu para o Zenit por 20 milhões”

- “Conceição ‘dá recado’ a Lito a aos árbitros. Em causa a questão do antijogo”

- “Benfica: Rúben Semedo. Em dilema central”

- “Liga Europa: Águias mais felizes do que guerreiros”

Record

-“Sporting: Leão ferido. Goleada com o Lask Linz deixa marcas em Alvalade”.

- “Varandas foi ao balneário e pediu foco total na Liga. Amorim e plantel revoltados com a derrota”

- “Benfica: Debandada na Luz. Vinícius já é do Tottenham”

- “Outros empréstimos: Tomás Tavares certo na Alavés. Jota também ruma à Espanha. Alfa Semedo no reading com opção de 6 milhões”

- “Benfica: Eleições confirmadas para 30 de outubro”

- “Porto: Sérgio Conceição crê na ‘inteligência’ madeirense. ‘Antijogo envergonha’”

O Jogo

- “FC Porto x Marítimo: Sérgio desafia Vidigal. Jogo polémico dos madeirenses com o Tondela serviu de mote à antevisão ao jogo”

- “Benfica: Vieira só dá um central”

- “Benfica: Eleições a 30 de outubro lançam três semanas de campanha”

- “Sporting: Oposição volta à carga”

- “Pandemia: Governo autorizou testes-piloto na II Liga”

- “Liga Europa: Leicester é sombra no caminho do Braga”