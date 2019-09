O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Ricardo Mártires, do Porto, juntou-se ao Plenário, leia aqui o seu contributo na íntegra:

Considerando a necessidade de energia, em vez de gastar espaços na natureza para centrais solares porque não usar os telhados das cidades, vilas e aldeias, incluindo zonas industriais, para criar centrais solares e eólicas não centralizadas? Teriam duas formas: ou os donos instalavam os painéis e powerbanks e recebiam uma percentagem do valor de venda da eletricidade que debitassem na rede; ou as elétricas faziam a instalação e o dono do telhado ficava só com o powerbank e com o telhado arranjado. Isso reduziria drasticamente a necessidade de outras fontes de energia por uma fração do custo de uma central centralizada de energia e aproveitando espaço negativo nas povoações, os telhados.

