O líder social-democrata justifica ainda as tentativas que tem feito de diálogo com outros partidos, defendendo que “o futuro de Portugal reclama um conjunto de reformas estruturais”.

“Cara/o concidadão, estou consciente que está descontente com os partidos políticos. Sei também que não se revê na forma como a maioria dos políticos atua, fomentando birras partidárias que alimentam notícias estéreis e nada contribuem para o desenvolvimento da sociedade”, escreve Rio, no início da missiva.

Na carta aos portugueses, Rio refere ainda que estão “cada vez mais claras as falhas do atual Governo e da sua maioria parlamentar”, considerando que as várias greves “atestam bem as ilusões” que diz terem sido “oportunisticamente vendidas” pelo Governo.

“A esperança, que ainda há pouco nos vendiam, está hoje a transformar-se em desilusão. Temos de ser capazes de reverter o caminho para o qual estamos a ser conduzidos, falando verdade e implementando uma governação voltada para a Europa e para o futuro. Porque só assim a esperança terá razão de ser”, acrescenta.