Na sua carta de demissão dirigida a Trump, Rosenstein escreveu: "Nós aplicamos a lei sem medo ou favorecimentos porque as provas credíveis não são parciais".

O procurador-geral adjunto, muitas vezes criticado por Trump por apoiar Mueller, também não escapou a críticas por parte dos democratas.

Os democratas visaram sobretudo Barr pela forma como foi seletivo nas informações que destacou do Relatório Mueller. No entanto, explica a Reuters, Rosenstein teve um papel determinante na decisão de não se acusar o Presidente de obstrução à Justiça.

No outono passado, a eventual demissão de Rosenstein esteve em cima da mesa depois do The New York Times avançar que este teria sugerido em 2017 colocar escutas a Trump e arregimentar membros do gabinete com vista a afastar o Presidente. Apesar das suspeitas, este manteve-se no cargo.