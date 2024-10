No mercado central de Kherson, no sul da Ucrânia, caixas de maçãs e tomates estão no chão. Os donos as deixaram-nas ali quando fugiam do atentado que matou hoje seis pessoas, segundo autoridades ucranianas. As bancas, como se estivessem abandonadas, e as manchas de sangue no chão mostram o que aconteceu.

AFP or licensors