“O Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português informa que o corpo de Ruben de Carvalho estará em câmara ardente nos Paços do Concelho, em Lisboa, a partir das 17:30 de sábado, dia 15”, lê-se numa nota do PCP.

Na nota é ainda referido que o funeral de Ruben de Carvalho, que morreu na terça-feira, realiza-se no domingo para o cemitério do Alto de S. João, também em Lisboa, “onde o corpo será cremado após cerimónia a realizar pelas 15:00”.

Ruben de Carvalho era responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo, membro do Comité Central do PCP e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.

Jornalista de profissão, Ruben de Carvalho foi também chefe de redação do semanário Avante!, órgão central do PCP, entre abril de 1974 e 1995, chefe de redação da revista Vida Mundial e redator coordenador do jornal O Século.