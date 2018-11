O vereador da Câmara do Porto, Ricardo Valente, com os pelouros da Economia, Turismo e Comércio, confirmou hoje à agência Lusa que ia ser o novo presidente da direção da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP) em “representação da Câmara Municipal do Porto”, um cargo que vinha a ser ocupado por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

“A Câmara do Porto, por uma questão estatutária tem direito a estar representada nesse organismo [ATP] e o presidente Rui Moreira entendeu que deveria ser o vereador com a pasta do Turismo”.

Em setembro de 2017, a ATP anunciava, em comunicado, que nos novos corpos sociais para o triénio 2017/2019 o presidente da direção da ATP seria Rui Moreira, e na vice-presidência estaria Mário Ferreira, empresário do turismo, designadamente na atividade de cruzeiros no rio Douro, e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.

No mesmo comunicado da ATP era realçado “um marco particularmente relevante” que era a “aproximação da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte (ERT) à ATP, enquanto Agência Regional de Promoção Turística”, com Melchior Moreira, presidente da ERT, a assumir a “função de presidente da mesa da Assembleia Geral da ATP.

Questionado pela Lusa sobre se a demissão da Rui Moreira poderia também estar relacionada com a detenção e prisão preventiva de Melchior Moreira, Ricardo Valente negou e explicou que a ERT está na ATP porque a “direção da ATP, como um todo, decidiu incluir a representação institucional da ERT na ATP”.