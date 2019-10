"Ora, o que o presente executivo deliberou foi a substituição da terminologia "Desportos" - que hoje, como é consabido, não faz sentido por ser demasiadamente redutor - por uma designação comercial", defende Moreira.

O autarca salienta ainda que a deliberação de 1988 assumia outros compromissos, "que não foram cumpridos", entre eles, aqueles em que Manuela de Melo participou, um deles foi a atribuição a uma artéria da cidade, de preferência na Foz, do nome da atleta.

"Essa sim, era uma eventual competência da comissão de toponímia de que faz parte", afirma o independente, sublinhando que "a frontal discordância da atleta quanto à forma como a comunicação do equipamento estava a ser feita" apenas lhe chegou na passada semana.

Moreira termina a carta endereçada a Manuela de Melo com um desabafo: "aflige-me, isso sim, que tanta gente notável tenha durante anos fechado os olhos perante a degradação e a decadência do pavilhão, dos jardins do Palácio de Cristal, que, entretanto, reabilitamos", conclui.

O Pavilhão Rosa Mota, agora intitulado "Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota", foi inaugurado na segunda-feira sem a presença da atleta e dos vereadores do PS, PSD e CDU que não se conformam com a "menorização" do nome da campeã olímpica.

Na cerimónia de reabertura, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira passou praticamente ao lado da polémica, enfatizando que de antes de haver um Porto conhecido pelo desporto e pela cultura, "já o era devido ao Vinho do Porto".

E acrescentou: "hoje não é dia de queixas, mas de estarmos muito satisfeitos".

No dia 08 de outubro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, durante um intervalo na audição dos partidos para inaugurar o programa desportistas no Palácio de Belém, que "a Rosa Mota é mais importante do que todos os governos ou presidentes de Portugal".