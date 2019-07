“Gostaria que dentro do partido houvesse menos tumultos”, reconheceu o presidente do PSD em entrevista à Rádio Renascença, embora recusando comentar a demissão de Manuel Castro Almeida, um dos seus vice-presidentes, conhecida no fim de semana: “Já passou, mas mesmo que não tivesse passado são questões internas que não vou comentar”.

Rui Rio “gostaria que o PSD estivesse melhor”, mas quando questionado pela jornalista Eunice Lourenço sobre os responsáveis pelos tumultos, devolveu a pergunta.

“Isso tem de perguntar a quem faz tumultos. Da minha parte, faço tudo o que está ao meu alcance para os evitar. Sendo que as pessoas quando estão na política têm de se reger por convicções, não pode ser simplesmente por táticas e oportunismo”, assinalou.

O líder social-democrata deixou entender que o trabalho de afirmação do partido está a ser prejudicado pelos tais tumultos internos.

“Estou na presidência do PSD há um ano e tal e seria hipócrita se não reconhecesse que tem havido tumultos a mais no PSD para aquilo que é o desejo, não só dos militantes do PSD, como dos portugueses como um todo. Perante o Governo do PS só há uma alternativa: é o PSD. Não vale a pena estarmos aqui a fazer contas de cabeça com outras soluções, porque não há outras soluções. As próximas eleições ou são ganhas pelo PS ou são ganhas pelo PSD, não são ganhas por mais ninguém”, salientou.

Na perspetiva de Rui Rio, “O povo português, seguramente, quer um PSD forte, capaz de ombrear com o PS nas eleições para haver uma oposição forte e uma alternativa". "A pior coisa que há é quando um governo não tem alternativa e, portanto, faz aquilo que lhe apetece", argumentou.