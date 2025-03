De acordo com os resultados do processo de candidaturas às primárias, cujo prazo terminou no passado dia 11, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, co-porta-vozes do Livre, propõem-se novamente a integrar a lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Jorge Pinto pelo Porto e Paulo Muacho por Setúbal, à semelhança das últimas legislativas.

Entre os nomes que constam da lista de candidatos às primárias do Livre surge também o de Francisco Paupério, que foi o cabeça de lista do partido às eleições europeias de junho e que já tinha sido o número três da lista do Livre ao círculo eleitoral do Porto nas eleições legislativas do ano passado.

Contudo, desta vez, Paupério candidata-se para vir a integrar a lista do Livre pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Filipa Pinto, que durante cerca de quatro meses ocupou o lugar de Jorge Pinto na Assembleia da República durante esta legislatura, que se ausentou para gozar a sua licença parental, também volta a participar neste processo, com o objetivo de vir a integrar a lista pelo Porto.

No final de janeiro, o Livre aprovou um novo regulamento de primárias, na sequência de polémicas na escolha de Francisco Paupério para cabeça de lista nas eleições europeias, que motivou um grupo de trabalho para alterar as regras deste processo utilizado pelo Livre para escolher candidatos.

Com as novas regras, as pessoas inscritas para votar que não sejam membros ou apoiantes do Livre – as duas formas de militância no partido – votam apenas na primeira volta no caso de primárias com duas voltas, e na volta única nos casos em que não há segunda volta.

O Presidente da República anunciou na quinta-feira, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP.