“Não é necessário ser um especialista em balística para ver, de acordo com os materiais de vídeo disponíveis publicados por utilizadores nas redes sociais (…) que o míssil veio do noroeste, onde estão localizadas exclusivamente posições ucranianas”, disse o diplomata russo.

De acordo com Nebenzia, Kiev decidiu realizar este ataque aproveitando a visita de Antony Blinken ao país, que foi acompanhada por dois novos pacotes de assistência militar dos EUA, incluindo munições de urânio empobrecido para tanques de batalha Abrams, que ainda não chegaram à Ucrânia.

“Não temos dúvidas de que isto foi feito com a expetativa de fornecer ao regime moribundo mais uma dose de armas e injecções financeiras. A provocação repugnante em Bucha, em abril do ano passado, foi inventada utilizando o mesmo esquema”, acrescentou o representante russo na ONU.

A localidade de Bucha ganhou notoriedade na fase inicial da guerra, depois de as tropas ucranianas terem conseguido expulsar os russos que, segundo Kiev, tinham massacrado a população local.

A Ucrânia localizou várias valas comuns na localidade, mas Moscovo tem afirmado que não teve nada a ver com este episódio.

As autoridades ucranianas acusaram na quarta-feira as forças armadas russas de estarem por detrás de um ataque a um mercado na cidade de Konstantinovka, situada na parte controlada pela Ucrânia da região de Donetsk, no qual morreram 17 pessoas e mais de 30 ficaram feridas.