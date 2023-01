A Rússia anunciou hoje que as suas forças assumiram o controlo de duas cidades na Ucrânia, uma delas perto de Bakhmut, no leste, onde os combates estão concentrados no momento. As autoridades russas adiantam que há um "forte aumento da intensidade" dos combates na região de Zaporizhia, no sul, onde há combates "ao longo de toda a linha" da frente de batalha.

EPA/GEORGE IVANCHENKO