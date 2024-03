Nas últimas semanas, Moscovo intensificou os ataques contra a Ucrânia, em particular contra as instalações do setor da energia, em resposta aos ataques de Kiev contra regiões russas na fronteira.

"Oitenta e quatro alvos aéreos foram derrubados: 58 Shahed (drones) e 26 mísseis", afirmou a a Força Aérea ucraniana em comunicado.

Três centrais termo elétricas ucranianas sofreram danos devido aos disparos das forças russas, informou a operadora de energia DTEK.

"Os ocupantes atacaram três centrais termo elétricas da DTEK. Os equipamentos ficaram gravemente danificados", afirmou a empresa em comunicado.

Algumas horas antes, o ministro ucraniano da Energia, Guerman Galushchenko, informou sobre um ataque em larga escala contra unidades de produção de energia nas regiões de Dnipropetrovsk, Poltava e Cherkasy.

O governador da região de Dnipropetrovsk (centro), Sergiy Lysak, afirmou que "várias instalações" do setor da energia foram danificadas.

O ataque russo provocou a ativação do alarme antiaéreo em toda Ucrânia na madrugada de quinta-feira para sexta-feira.

As Forças Armadas da Polónia anunciaram que mobilizaram aviões militares devido à presença de mísseis russos no oeste da Ucrânia, perto da sua fronteira.