“Em 13 de maio, o embaixador da Roménia na Rússia, Cristian Istrate, foi convocado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, onde lhe foi entregue uma nota sobre a declaração de ‘persona non grata’ de dez funcionários da Embaixada da Roménia em Moscovo”, afirmou a diplomacia russa numa declaração.

No mesmo dia, foi convocado o embaixador búlgaro, Atanas Kristin, a quem também foi entregue uma nota do Ministério russo sobre a declaração de um funcionário da Embaixada da Bulgária em Moscovo como “persona non grata”.

Segundo o Kremlin, ambas as expulsões foram realizadas em resposta às idênticas medidas tomadas pelos dois países em abril contra a Rússia.

Em causa estão várias “tentativas injustificadas do lado romeno de culpar infundadamente a Rússia pelos crimes cometidos na Ucrânia” e de “branquear os abusos cometidos pelos batalhões nacionalistas contra a população civil”, explica o Ministério russo.

O organismo também condenou o fornecimento de armas, de equipamento militar e o apoio geral dado à Ucrânia, por parte da Roménia.