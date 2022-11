As autoridades britânicas negaram, repetidamente, as acusações russas e afirmaram que, com elas, Moscovo procura "desviar a atenção" dos seus reveses militares na Ucrânia.

"Não há qualquer dúvida sobre o envolvimento dos serviços secretos britânicos" no ataque a navios russos no final de outubro, no Mar Negro, e na sabotagem de gasodutos, em setembro", declarou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

"O embaixador britânico será convocado e os itens necessários ser-lhe-ão entregues (...) O público será informado dos elementos que serão entregues à parte britânica como prova", acrescentou.

O Kremlin acusa o Reino Unido pelas explosões de setembro, as quais danificaram os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico, construídos para enviar gás russo para a Europa.

O Exército russo também acusa "especialistas britânicos" de estarem envolvidos num ataque com drones ucranianos, no sábado, contra a sua frota na baía de Sebastopol, na Crimeia.

Na segunda-feira, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, James Cleverly, disse que as acusações russas estão "cada vez mais distantes da realidade" e procuram "desviar a atenção do povo russo dos fracassos russos no campo de batalha".