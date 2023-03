"A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança. Não deveria ser, por causa do que está a fazer na Ucrânia, mas a carta [da ONU] não permite a mudança dos membros permanentes", disse Thomas-Greenfield em entrevista concedida à AFP desde a Costa Rica, onde participou numa conferência sobre democracia.

Dentro de um mês, a Rússia vai assumir a presidência rotativa do Conselho. A embaixadora dos EUA espera que a Rússia se comporte "profissionalmente" durante a presidência, mas levantou reservas.

"Também esperamos que procurem oportunidades para avançar com a sua campanha de desinformação contra a Ucrânia, Estados Unidos e todos os nossos aliados", continuou.

"Vamos levantar as nossas preocupações sobre as ações da Rússia, sempre que haja oportunidade", acrescentou, reiterando a condenação de Washington aos "crimes de guerra e violações dos direitos humanos" de Moscovo na Ucrânia.

Sobre a disputa diplomática entre a China e Taiwan, Thomas-Greenfield disse que Washington respeita a política "One China" (“Uma China”, mas enfatizou que os Estados Unidos e Taipei têm uma "forte parceria".

No fim de semana passado, as Honduras estabeleceu relações diplomáticas com a China, rompendo laços com Taiwan.