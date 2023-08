“Os corpos de 10 vítimas foram recuperados no local da queda do avião. Testes genéticos moleculares estão em curso para estabelecer as identidades. Os gravadores de voo foram apreendidos pelos investigadores e um exame pormenorizado do local está em andamento”, informou o Comité de Investigação Russo, na conta da rede social Telegram.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tinha prometido uma investigação aturada à queda do avião que transportava vários dirigentes do grupo mercenário Wagner, incluindo Prigozhin, e que caiu na passada quarta-feira, quando viajava de Moscovo para São Petersburgo.