A Rússia reivindicou hoje a conquista da localidade de Bogdanivka, entre Bakhmut e Chassiv Iar, no leste da Ucrânia, onde tem estado na ofensiva nas últimas semanas contra as tropas ucranianas com falta de munições.

“As unidades do grupo de tropas Sul libertaram completamente a cidade de Bogdanovka, na República Popular de Donetsk”, afirmou o Ministério da Defesa russo em comunicado, segundo a agência francesa AFP. Bogdanivka, uma pequena localidade com menos de 100 habitantes antes da guerra, fica a menos de 10 quilómetros de Chassiv Iar, a cidade-alvo do exército russo após a conquista de Bakhmut, mais a leste, na primavera de 2023. O anúncio de Moscovo surge um dia depois de a Câmara dos Representantes norte-americana ter aprovado 61 mil milhões de dólares (57,2 mil milhões de euros, ao câmbio atual) de ajuda a Kiev, cujo exército está sob pressão. As forças ucranianas têm falta de munições e estão a ter dificuldade em recrutar novos voluntários após mais de dois anos de uma guerra que esgotou as tropas.