O navio militar russo Yantar entrou em águas do Reino Unido segunda-feira e foi avistado nesse dia no Canal da Mancha, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido.

O ministro britânico, John Healey, lançou quarta-feira avisos ao Presidente russo, Vladimir Putin, sobre não haver hesitações em tomar “medidas firmes para proteger o Reino Unido”.

A embarcação russa, que se encontra no Mar do Norte, “está a ser utilizada para recolher informações e cartografar as infraestruturas submarinas críticas do Reino Unido”, afirmou o governante aos deputados.

Nos últimos meses, vários cabos submarinos de telecomunicações e eletricidade foram danificados no Mar Báltico. Os líderes europeus e os especialistas suspeitam de sabotagem orquestrada pela Rússia.

A embaixada russa em Londres garantiu hoje que “tais ameaças nunca emanaram da Rússia”, de acordo com um comunicado citado pelas agências russas.

“As acusações feitas pelo ‘establishment’ de defesa britânico contra a Rússia relativamente à criação de algum tipo de ameaça às comunicações submarinas são absolutamente inaceitáveis”, afirmou a embaixada, acusando Londres de “atiçar as chamas da tensão” nos mares Báltico e do Norte.

O Kremlin tinha-se recusado hoje a comentar a recente deteção do navio.

“Não tenho qualquer informação (…) por isso não vou comentar”, respondeu aos jornalistas o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

O navio Yantar já tinha sido detetado há algumas semanas sobre cabos submarinos em águas britânicas, de acordo com o Ministério da Defesa britânico.