A decisão acontece após as Nações Unidas terem proposto a reconexão de uma filial do banco agrícola russo no Luxemburgo ao sistema bancário internacional SWIFT, em vez do banco-mãe, informou o executivo russo.

“O presidente deixou claro que as condições são bem conhecidas. Agora diz-se que os ocidentais estão dispostos a prometer a abertura do SWIFT a uma filial do Rosselkhozbank. O facto é que os acordos dizem que o SWIFT deve ser aberto ao Rosselkhozbank e não à filial”, sublinhou o porta-voz presidencial Dmitry Peskov.

E prosseguiu: “É claro que estamos a falar da necessidade de voltar aos fundamentos dos acordos que existiam inicialmente […]”.

Peskov recordou que logo que estejam reunidas as condições para que a Rússia possa exportar os seus cereais e fertilizantes sem entraves, será retomada a participação do país no acordo sobre os cereais, em que a Ucrânia exportava os seus através do Mar Negro.

“Dado que já foram feitas muitas promessas, consideramos que temos o direito e a obrigação de esperar primeiro que elas sejam cumpridas e depois retomar este acordo”, do qual a Rússia se retirou em julho passado, disse.