A Rússia vetou, esta quarta-feira, uma proposta das Nações Unidas para aumentar as sanções ao Mali, país africano que tem recebido mercenários do grupo Wagner.

"Apesar de insistirmos repetidamente para uma abordagem mais construtiva e um compromisso sensato para com o Mali, as resoluções não levaram em consideração as preocupações do lado maliano ou a posição da Federação Russa", disse o enviado de Moscovo, Vassily Nebenzia, justificando o veto.