"A Câmara Municipal de Lisboa informa que uma rutura do coletor de saneamento esteve na origem do buraco que hoje à tarde abriu no pavimento da Av. Fontes Pereira de Melo", lê-se em comunicado divulgado pela autarquia.

É ainda referido que "já foi feita a avaliação do sucedido, bem como das medidas corretivas necessárias para retomar a normal circulação na via".

Amanhã, sexta-feira, vão ter início as "obras de reparação do coletor, que se prevê serem concluídas durante o fim de semana".