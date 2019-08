“A PSP foi chamada pela tripulação de um avião porque havia um homem bastante exaltado com uma hospedeira”, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP, referindo que esta força de segurança “desconhece os motivos da exaltação”.

Já na aeronave, que tinha como destino o Porto, os elementos da PSP pediram a Sá Pinto que os acompanhasse.

Contactado pelo SAPO24, o Comando de Faro confirmou apenas que foi "feito o acompanhamento de um passageiro do avião da Ryanair para o exterior", na sequência de um pedido do comandante da aeronave.

A ocorrência teve lugar pelas 21h30.

Adianta fonte da Direção Nacional da PSP que o passageiro “foi identificado na Divisão de Segurança Aeroportuária da PSP de Faro”, salvaguardando todavia que este “não foi nem expulso nem detido”.

A PSP adiantou que o ex-futebolista “já não embarcou no avião” e esclareceu que, se houver queixa por parte da transportadora ou da hospedeira, a situação será comunicada ao Ministério Público.

O treinador português assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube bracarense em julho deste ano.

Sá Pinto orientou na época passada os polacos do Legia de Varsóvia. Enquanto treinador, orientou ainda o Estrela Vermelha, o OFI Creta, o Atromitos, o Belenenses (que apurou para a fase de grupos da UEFA Europa League), o Al Fateh, e o Standard Liège. Ao serviço do Standard, venceu a Taça da Bélgica em 2017/18.

Sá Pinto vai proceder judicialmente contra Ryanair

Em comunicado do clube citado pela SIC, o Sporting de Braga informa que "desde a sua entrada [de Sá Pinto] no avião que o chefe de cabine teve para consigo uma postura arrogante e mal educada. Não obstante este comportamento condenável, e tendo-lhe sido solicitado por este chefe de cabine que desligasse o telemóvel e os auriculares, acatou de imediato as instruções e desligou ambos os aparelhos"

Acrescenta ainda a nota que "aquando da reserva do bilhete, [Sá Pinto] procedeu à marcação do seu lugar na primeira fila do avião e pago o respectivo valor por lugar especial. Tal reserva de lugar acontece pela impossibilidade de manter o joelho dobrado durante o tempo de voo decorrente das graves lesões sofridas nos joelhos enquanto jogador de futebol. Tendo a perna esticada por força da sua limitação física foi-lhe ordenado pela assistente de bordo que dobrasse as suas pernas tendo sido por ele explicado a impossibilidade de o fazer, razão pela qual adquiriu aquele lugar. Perante esta posição devidamente explicada, a tripulação recusou-se a iniciar o voo, o que obrigou ao desembarque do passageiro Ricardo Sá Pinto".

O clube informa por fim que Sá Pinto vai proceder judicialmente contra a companhia aérea. "É absolutamente condenável a postura do funcionário desta companhia de aviação 'low Cost' e Ricardo Sá Pinto irá proceder judicialmente contra esta empresa e contra o aludido chefe de cabine pela actuação tida contra a sua pessoa".