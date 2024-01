“Existe uma situação de manifesto incumprimento por parte do World Opportunity Fund, Ltd quanto a obrigações relevantes dos contratos, que, ao não ter ocorrido, teria permitido o pagamento dos salários e o cumprimento de outras responsabilidades da empresa”, sustentam estes acionistas num comunicado.

No “esclarecimento aos acionistas” hoje divulgado, Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira garantem que irão “recorrer a todos os meios ao seu dispor para exercer os direitos legais e contratuais que lhes assistem” e “de tudo fazer quanto estiver ao seu alcance para restaurar a credibilidade do GMG e das suas marcas, honrando a história do grupo”.