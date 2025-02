De acordo com a informação disponível na página online da instituição, a hasta pública vai decorrer no dia 11 de março e insere-se no âmbito do Plano de Reestruturação em curso, ao abrigo da medida de alienação de ativos imobiliários e participações societárias não relevantes.

No conjunto de imóveis que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai tentar vender está uma moradia T1 em Loures para reabilitar, com logradouro, cujo valor base de alienação é de 59.375 euros, e um apartamento de tipologia T1, no Seixal, por 121.025 euros.

Fazem também parte dois prédios em Lisboa, um na freguesia de Santo António, em propriedade total, com cinco pisos acima do solo, para obras de reabilitação e com valor base de alienação de 1.603.983 euros, e outro na freguesia de Arroios, também prédio em propriedade total, com oito apartamentos e quatro lojas de comércio, também para obras de reabilitação, e pelo qual a SCML pede quase 3,4 milhões de euros.

No pacote de imóveis consta ainda um terreno em Lisboa, na freguesia da Ajuda, com 13.640 metros quadrados e com valor base de alienação de 13.363.419 euros.

“A concretização desta medida permitirá a rentabilização de ativos da SCML, através de uma gestão estratégica focada na eficiência e racionalidade, dando um contributo fundamental para a recuperação de património da Instituição, bem como para o reforço das respostas nas áreas da Saúde e Ação Social”, diz a instituição, na sua página online.

A hasta pública está marcada para dia 11 de março, às 10h, na Sala de Extrações da SCML.