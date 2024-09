O futuro das apostas em Portugal está aí à porta, isto no que diz respeito aos jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que pretende eliminar os boletins em papel, de acordo com uma notícia desta quarta-feira no Jornal de Notícias.

"A substituição das máquinas de jogo já está a acontecer junto dos cinco mil pontos de venda física. Ao JN, a Santa Casa refere que a complementaridade entre a nova app e o sistema permitirá desmaterializar as apostas nos jogos sociais, como é o caso do Euromilhões ou do Totoloto, dispensando o recurso aos boletins e recibos de jogo em papel, através da utilização da tecnologia QR Code", lê-se no artigo.

Além desta medida, a instalação destas novas máquinas visa também proibir os menores de realizarem este tipo de apostas. A fórmula encontrada passa por utilizar o cartão de cidadão, que atestam "a idade e a identificação dos apostadores".

As máquinas, refira-se novamente, estão já a ser instaladas e os "custos são suportados pela Santa Casa e devem estar concluídos até ao final de abril, altura em que também será lançada a nova aplicação móvel dos Jogos Santa Casa".