Foi já este início de tarde que a administração do Hospital de Santa Maria reagiu às saídas das equipas, preferindo não comentar. "Para já, não fazemos qualquer comentário", revelaram à Agência Lusa.

Refira-se que a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, afirmou ainda, à Agência Lusa, que esta decisão que vem na sequência do Conselho de Administração ter comunicado o encerramento do serviço de obstetrícia devido às obras da nova maternidade do Hospital Santa Maria, que integra o Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHULN).