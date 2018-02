"No que respeita à votação para a lista do Conselho Nacional, confesso-lhe que sendo o melhor resultado de listas para o Conselho Nacional desde que eu pude conferir, com listas conjuntas ou sem listas conjuntas, confesso que estou bastante contente. Com a insatisfação que havia esperava um bom bocado pior", disse aos jornalistas junto ao palco do 37. º Congresso Nacional, momentos antes do encerramento da reunião magna do partido.

Com oito listas aquele órgão nacional, Pedro Santana Lopes admitiu que o resultado "foi bastante melhor do que eu esperava", recordando que "nunca nenhuma lista oficial teve a maioria".

A lista ao Conselho Nacional do PSD de Rui Rio e Santana Lopes elegeu 34 em 70 membros para este órgão do partido, não conseguindo assegurar uma maioria. A lista H, de Carlos Reis e Sérgio Azevedo, conseguiu 13 eleitos e a E, de Bruno Vitorino, de Setúbal, conseguiu 9.

Sobre a polémica em torno da escolha de Elina Fraga, antiga bastonária dos advogados, para a direção de Rui Rio, o ex-líder do PSD recusou-se a comentar.

"Respeito as escolhas que o doutor Rui Rio fez. Para a comissão política não houve listas conjuntas. A responsabilidade é dele e ele assume-a de certeza absoluta", atirou.

Perante a insistência dos jornalistas, Santana Lopes disse apenas que "cada líder tem as suas equipas", admitindo que as suas "com certeza não seriam exatamente iguais", mas fez questão de vincar que não o estava a dizer "por causa dessa pessoa concreta".