Nuno Bugalho Carocha, intendente da PSP, disse em entrevista à RTP que a polícia vai estar na rua a informar as pessoas durante os Santos Populares. Além disso, as forças de segurança vão tentar que haja, "por parte das pessoas e dos operadores económicos, uma vontade de cumprir a lei".

"Temos diversas regras. Tal como a senhora Diretora-geral [da Saúde] acabou de dizer, aqueles arraiais que todos conhecemos, tradicionais, que juntam milhares de pessoas na rua são impensáveis atualmente, principalmente com os números que a Área Metropolitana de Lisboa apresenta atualmente", começou por referir. "O risco de contágio e de multiplicação das redes de contágio é enorme", lembrou Nuno Carocha.

"É mais um esforço que vamos ter de fazer, à semelhança do que já fizemos, por exemplo, durante a Páscoa. Não pudemos, tradicionalmente, comemorar a Páscoa e tivemos todos de encontrar outras formas. Também agora vamos ter de encontrar outras formas de comemorar as festas de Lisboa, do Porto, de Braga".

O intente confirmou ainda que vão estar mobilizados efetivos para levar a cabo a sensibilização. "A Polícia de Segurança Pública vai continuar muito presente na rua, vamos aconselhar as pessoas. Nestas novas comemorações deste ano, as pessoas poderão frequentar os estabelecimentos de restauração e bebidas, poderão juntar-se em grupos de amigos que não podem ser superiores a 10 pessoas e não poderá haver aquelas multidões na rua. Vamos estar presentes, vamos atuar para sensibilizar e levar a que as pessoas, de forma livre e autónoma, porque o querem, cumpram as regras", frisou.

Além disso, vai haver também o cuidado em alertar os restaurantes. "Há restrições de horários que têm de ser cumpridas, há um controlo por parte dos operadores que tem de ser feito sobre as medidas de segurança, sobre o permanente controlo da lotação, a higienização das mãos", enumerou Nuno Carocha.

Restrições em Lisboa