“Mais do que um guia, pretende-se com esta edição ajudar a viver o caminho de fé que Nossa Senhora comunicou aos Pastorinhos, através dos acontecimentos, figuras, lugares, teologia e espiritualidade sentida no Santuário de Fátima”, refere a sinopse do novo Guia do Peregrino de Fátima, citado numa nota de imprensa do Santuário.

O livro, disponível “nas principais livrarias do país” e no site do Santuário, tem cerca de 200 páginas e “reúne contributos para melhor conhecer o acontecimento e a mensagem de Fátima, preparar uma peregrinação e percorrer os espaços do Santuário, com a ajuda de mapas e infografias”.

A obra reúne ainda “propostas de itinerários, meditação, oração e celebração”, que são “acompanhadas de textos bíblicos, escritos de Lúcia e reflexões, para que o peregrino disponha de uma vasta possibilidade de escolha para elaborar um caminho personalizado”.

O primeiro capítulo abre com uma reflexão do reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, sobre a “experiência da peregrinação”, “apresenta o caminho de santidade dos videntes”, “dá a conhecer a mensagem de Fátima, através de palavras-chave” e “recorda, em breves descrições, as aparições”.

Os dois capítulos seguintes referem a “preparação espiritual e logística de uma peregrinação” e “diferentes itinerários meditativos, apresentando os lugares das aparições, os locais de culto e oração e os espaços de cultura, de formação e de pastoral”.

O quarto capítulo é dedicado à oração e celebração no Santuário, com subsídios para a recitação dos diferentes mistérios do Rosário e propostas para diferentes momentos celebrativos, como a Via-Sacra, Adoração e oração de penitência.

O novo Guia do Peregrino é uma edição do Santuário de Fátima, com distribuição da Paulus Editora.