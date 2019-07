Este medo, alimentado pela crescente indignação perante a violência com que a polícia de Hong Kong lidou com as manifestações, faz com que os ativistas não desarmem da sua luta política, que vai continuar, garantem. Prevendo que a contestação pudesse perder combustível à medida que as ruas se fossem esvaziando e querendo continuar a fazer pressão sobre o executivo, os participantes começaram a substituir as manifestações por formas de protesto mais variadas, sendo a colocação de post-its uma delas.

As paredes estarem cobertas de post-its em si mesmo não é uma novidade, mas nunca até então o fenómeno se tinha espalhado desta forma pela cidade. Chamadas de “Paredes Lennon” — nome adaptado da Parede John Lennon de Praga, na República Checa, caracterizada pela sua mistura de cor e mensagens políticas —, a primeira a ser criada foi em 2014, durante o Movimento dos Guarda-Chuvas, quando uma secção de uma escadaria no complexo governamental de Hong Kong ficou coberta de papelinhos.

Agora, estes post-its têm se espalhado como “flores a germinar em todo o lado”, ditado chinês recuperado para os protestos, querendo dizer que a contestação já passou da baixa da cidade para os subúrbios.

Crystal Cheung, uma das protestantes responsáveis por criar uma Parede Lennon, disse ao Quartz que o seu intuito foi criar um sítio para as pessoas perceberem que “não estão sozinhas”. Mas mais do que providenciar um espaço de apoio e de sentimento comum, estas paredes têm-se tornado armas de arremesso contra o executivo por força das suas mensagens, multiplicando-se e viralizando nas redes sociais.

Contudo, nem todos os habitantes de Hong Kong são a favor destas iniciativas. Têm sido frequentes os casos de pessoas a querer arrancar os post-its das paredes, sendo normalmente cidadãos mais velhos e com uma postura pró-China.

No entanto, face a estas reações, os manifestantes têm sido rápidos, quer a repor os papéis rasgados, quer a criar postos de vigia para salvaguardar as paredes. Num caso em particular, um salão de jogos começou a colar os papéis por dentro da vitrine para evitar que fossem arrancados; noutro, uma jovem ativista de 21 anos destacou-se depois de, numa passagem de nível junto ao mercado de Tai Po, ter começado a cobrir as paredes com película aderente para proteger as mensagens.

Algumas destas mensagens, contudo, foram mesmo alvo de ação policial. Segundo o South China Morning Post, mais de 200 agentes foram destacados hoje de manhã para remover post-its em Tai Po que continham informação pessoal de funcionários da polícia de Hong Kong. A ação não encontrou resistência da população.