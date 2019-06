As manifestações de agora começaram por ser pela exigência de que isso não possa voltar a acontecer: que nenhum detido em Hong-Kong possa ser extraditado para julgamento e prisão na China continental. Essa lei que o governo de Hong-Kong pretendia aprovar expunha os locais à perversão do sistema judicial chinês, sob controlo judicial do partido único, que não hesita para reprimir advogados, artistas, jornalistas, ativistas das redes sociais ou gente de negócios que assuma algum modo de contestação política ao regime.

Desta vez, face à imensa pressão da rua, o poder político chinês viu-se obrigado a recuar. Este protesto de agora volta a usar símbolos, como é costume nas culturas orientais. Depois dos chapéus de chuva de há cinco anos, agora, flores brancas: crisântemos, lírios e margaridas. As flores brancas também remetem para o luto por Leung, o manifestante que apareceu morto no fim de semana, junto a andaimes de obra. Ao lado de uma inscrição onde se lia “Make love No shoot! No Extradition to China.” A polícia de Hong-Kong considera a morte um suicídio, mas muitos dos manifestantes desconfiam. A morte de Leung terá contribuído para ampliar o número de manifestantes que o respeitado diário South China Morning Post estima em cerca de dois milhões de pessoas.

Leung tornou-se um mártir para o movimento que denuncia a invasão de Hong-Kong pelo autoritarismo do regime comunista de Pequim, em violação do compromisso de “Um país, dois sistemas”, até 2047, conforme consagrou o acordo que enquadrou o retorno de Hong-Kong à China, em 1 de julho de 1997. Os ativistas deste movimento democrático sentem-se fortalecidos: depois de terem conseguido a retirada da lei de extradição, reclamam a demissão da chefe do governo.

Está anunciado que as manifestações vão continuar, sempre como flores brancas – símbolo, também, de protesto pacífico. Está para se ver se não vão ter de enfrentar brutalidade policial.

Hong-Kong tem a fama de ser uma bolsa de liberdade na Ásia. A tradição de protesto é um pilar da vida política em Hong-Kong, há mais de meio-século. No tempo da administração britânica houve muitas manifestações, sobretudo no tempo das complexas negociações sobre a transição. Mas também por reivindicações económicas impensáveis na China: em 1966, após o anúncio de aumento de preço do bilhete dos “ferries”, quatro dias de revolta atiraram 26 pessoas para o hospital e uma veio a morrer. No ano seguinte, o anúncio de fecho de uma fábrica com perda de centenas de postos de trabalho, desencadeou protestos violentos, até à bomba, que causaram 51 mortos.

A tradição de manifestações em Hong-Kong continuou nas décadas seguintes, com modos pacíficos. Em 21 de maio de 1989, milhão e meio de pessoas – um quarto da então população de Hong-Kong – desfilou em apoio ao movimento pela democracia que então se levantava a partir da capital chinesa. Duas semanas depois aconteceu o massacre em Tiananmen. Desde então, todos anos, em 4 de junho, centenas de milhar de habitantes em Hong-Kong junta-se em vigília de celebração dos que combatem pela liberdade. Muitos dos manifestantes passam a noite deitados sobre o asfalto, a evocar os esmagados em Tiananmen.

A eleição, em 2012, de Xi Jinping para secretário geral do PC chinês, passando, portanto, a ser o homem todo-poderoso do regime, foi celebrada pelo movimento democrático de Hong-Kong como uma vitória. O discurso de Xi sugeria tolerância democrática e atenção às reivindicações das jovens gerações. Xi tem cultivado as relações internacionais e apostado em grande abertura das fronteiras da China.

A primeira deceção veio em 2014, quando Pequim rejeitou as eleições livres em Hong-Kong. Muitos ativistas foram detidos e 17 ainda estão presos.

Um finalista de um curso de comunicação numa das universidades de Hong-Kong comentou por mail nesta segunda-feira que “há grande liberdade económica em Hong-Kong como na China continental, mas o sistema de poder controla tudo, é muito restritivo sobre os media e sobre os meios universitários; nestas áreas, a liberdade é condicionada.” Este mesmo jovem quase licenciado assume impaciência, mas ao mesmo tempo confiança: “Não vão conseguir travar a resistência democrática em Hong-Kong, por isso Hong-Kong vai continuar a ser como sempre foi nestas últimas décadas.”

Este jovem de Hong-Kong avisa que já está a combinar com vários companheiros o lugar de encontro para a próxima manifestação. Vão todos erguer lírios brancos e gritar palavras de ordem que têm em fundo o ideal de Liberdade.

