Covering Climate Now é uma iniciativa global de jornalismo que une mais de 350 órgãos de comunicação social comprometidos em trazer mais e melhor jornalismo sobre aquele que se configura como um tema determinante não apenas no presente, mas para o futuro de todos nós: as alterações climáticas ou, colocando de outra forma, a emergência climática.

Aquilo que noticiamos hoje será determinante para a história que contaremos amanhã, pelo que este esforço conjunto visa colocar na agenda mediática o tema das alterações climáticas, sensibilizando os leitores para a urgência da questão. Para tal, trazem-se diferentes visões (e relatos) do mundo, que vão do Reino Unido ao Alasca, passando por Portugal ou pelo Togo.

É no reforço do seu compromisso para com o tema da emergência climática que o SAPO24 se junta a esta rede internacional, publicando regularmente sobre este tema, em Língua Portuguesa, em 24.sapo.pt.

Em setembro deste ano, por altura da Cimeira da Ação Climática, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, 323 órgãos de comunicação social em todo mundo publicaram notícias e histórias sobre o clima. O movimento sem precedentes foi organizado pela rede internacional Covering Climate Now, projeto fundado pela Columbia Journalism Review e pela The Nation. Juntos, estes órgãos de comunicação social — nos quais se incluem rádios, televisões, agências e jornais — alcançaram uma audiência superior a mil milhões de pessoas.

Pelo menos 3640 peças jornalísticas foram publicadas na semana de 23 de setembro e mais de 60 mil tweets foram partilhados — sendo que o alcance desta cobertura se estima superior, já que não é possível calcular quantos órgãos de comunicação social replicaram o que foi publicado por agências como a AFP, que só por si distribuiu 1200 textos sobre o tema, disponibilizou mais de 2000 imagens, 391 vídeos e 170 gráficos.

Acresce a isto o facto de pelo menos 185 dos órgãos de comunicação social desta rede terem disponibilizado os seus conteúdos para serem replicados, sem custos, noutros meios, aumentando o alcance da iniciativa.

Agora, o objetivo é fazer com que se torne uma rotina nas redações abordar a questão da emergência climática, colocando o tema na ordem do dia — ao invés de limitar a cobertura destes temas a épocas especiais.

É nesse contexto de cobertura continuada deste tema que o SAPO24 se associa a esta iniciativa global.