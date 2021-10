O governo aprovou hoje três diplomas da Saúde, Trabalho e Cultura: Novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Agenda do Trabalho Digno e Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, anunciou Mariana Vieira da Silva, numa conferência de imprensa com as três ministras responsáveis pelas respetivas tutelas.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, após uma reunião do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro, António Costa, está atualmente em Bruxelas para um encontro do Conselho Europeu.

A reunião do Conselho de Ministros começou esta manhã, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e a conferência de imprensa estava prevista para as 14h. Todavia, o briefing à imprensa começou já depois das 19h.

Estes diplomas são algumas das matérias centrais das negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) — numa altura em que a aprovação do OE2022 não está ainda garantida.

Saúde

Conforme estabelecido na Lei de Bases da Saúde, este estatuto “vem clarificar o papel e a relação entre os vários atores do sistema de saúde, reafirmando a centralidade do SNS”, adiantou a ministra Mariana Vieira da Silva;

Novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde "vai ser submetido a consulta pública", anunciou Marta Temido;

O atual estatuto data de 1993 e "não é já consentâneo com a nova lei de bases da saúde";

Cria uma Direção Executiva do SNS, sem prejuízo da autonomia das regiões de saúde, assegura a ministra;

Implementação de sistemas locais de saúde;

Em 2019, foi publicada a nova Lei de Bases da Saúde que prevê que o SNS dispõe de estatuto próprio, tem organização regionalizada e uma gestão descentralizada e participada.

Trabalho

O governo aprovou também uma proposta de alteração à legislação laboral, que acomoda as prioridades detetadas no âmbito da Agenda do Trabalho Digno;

A proposta de lei hoje aprovada, referiu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, “procede à alteração da legislação laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno através de um conjunto de medidas que visam promover o emprego e a sua qualidade, combater a precariedade, reforçar os direitos dos trabalhares, aumentar a proteção dos jovens e melhorar a conciliação entre a vida pessoa, profissional e familiar”;

O governo decidiu aumentar a compensação por despedimento para os 24 dias por ano;

As alterações à lei laboral são viabilizadas pelo governo, numa altura em que o tema é também uma das matérias centrais das negociações do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e quando a aprovação do OE2022 não está ainda garantida;

A proposta vai agora ser enviada para o parlamento onde estão já a ser discutidos projetos de lei de vários partidos sobre matérias laborais, nomeadamente o teletrabalho ou o pagamento do trabalho suplementar;

Antes desta aprovação as alterações à lei laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno foram discutidas pela Concertação social, tendo o processo sido concluído sem que a proposta do governo tivesse conseguido reunir o acordo dos parceiros sociais.

Cultura