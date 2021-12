O homem, que foi detido devido a uma ordem de prisão internacional das autoridades judiciais turcas, não corresponde ao suspeito "após verificações profundas sobre a identidade dessa pessoa", disse Rémy Heitz em comunicado, acrescentando que foi "colocado em liberdade".

"É um homónimo quase perfeito", disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

O homem, que apresentou um passaporte com o nome de Khalid Alotaibi, foi detido pela polícia fronteiriça do aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle quando estava prestes a embarcar um voo com destino a Riade. O alerta vermelho da Interpol foi acionado nos controlos, segundo uma fonte próxima ao caso.

O homem foi colocado em detenção judicial no marco da ordem de prisão internacional emitida pela Turquia.

As autoridades francesas ordenaram as verificações, mas a embaixada da Arábia Saudita em Paris afirmou na terça-feira à noite que "o cidadão em questão não teve nenhum vínculo" com o assassinato de Jamal Khashoggi e exigiu a sua "libertação imediata".

Uma fonte dos serviços de segurança sauditas afirmou que "o verdadeiro Khalid Alotaibi e todos os outros acusados neste caso estão presos no reino" saudita. Há centenas de sauditas com este nome", destacou.

Crítico do poder saudita, Jamal Khashoggi, residente nos Estados Unidos e colaborador do jornal Washington Post, foi assassinado a 2 de outubro de 2018 no consulado saudita em Istambul por uma equipa de agentes procedentes da Arábia Saudita. O seu corpo, desmembrado, nunca foi encontrado.