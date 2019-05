O que fazem os seus pais?

São ambos economistas. O meu pai é professor universitário.

Quem são os seus amigos?

Os amigos de sempre, os do secundário.

Quem foi o pior primeiro-ministro de todos os tempos?

António Guterres.

Qual o seu maior medo?

A falta de oportunidade para os meus filhos.

Qual o seu maior defeito?

Alguma casmurrice.

Quem é a pessoa que mais admira?

A minha mulher, pela capacidade de conciliar a vida profissional de médica com a vida familiar como mãe de quatro crianças pequenas.

Qual a sua maior qualidade?

Perseverança.

A maior extravagância que alguma vez fez?

Não sou dado a extravagâncias… Mas a maior foi ter comprado um Mini vermelho e branco.

Qual a pior profissão do mundo?

Desempregado de longa duração.

Qual o seu filme de eleição?

Acho que o “Indiana Jones”.

Que traço obrigatório de perfil de alguém para trabalhar consigo?

Independência de espírito.

Uma virtude sobrevalorizada?

Capacidade de compromisso.

Mente?

Não.

O que o faz perder a cabeça?

Há uma expressão que não é muito bonita, mas significa isso: tentarem comer-nos a cabeça”, ou seja, tentarem convencer-nos de algo em que não acreditamos, não concebemos acreditar e não vamos acreditar.

Se fosse uma personagem de ficção, quem seria?

Indiana Jones.

Se pudesse mudar imediatamente alguma coisa na Europa, o que mudaria?

As barreiras administrativas ao exercício profissional.

Se fosse um animal, que animal seria?

Um touro.

Como gostaria de ser lembrado?

Como alguém que deu o primeiro passo para o liberalismo em Portugal.

O melhor presidente de sempre?

Gostei do Clinton.

Quem não merece uma segunda oportunidade?

Todos merecem.

O que o faz feliz?

Defender uma ideia na qual acredito.

Esta série de perguntas rápidas faz parte da entrevista ao cabeça de lista do Iniciativa Liberal às Eleições Europeias, disponível aqui. Ricardo Arroja não foi o único, leia todas as conversas com os candidatos no especial Europa 2019 do SAPO24.