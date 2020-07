Numa conferência de imprensa conjunta com a sua homóloga sueca, Ann Linde, após um encontro, a chefe da diplomacia espanhola disse, no entanto, confiar em que tal não aconteça e que israelitas e palestinianos tentem resolver o conflito pela via do diálogo e através de uma relação de “amizade e cooperação”.

González Laya insistiu na promoção do diálogo para um acordo negociado e no evitar de qualquer ação unilateral que, disse, teria um impacto negativo na estabilidade “frágil” da região.

Na mesma linha, a chefe da diplomacia da Suécia assinalou que a decisão unilateral infringe a lei internacional “e tornaria muito difícil a solução de dois Estados com fronteiras seguras e reconhecidas por ambas as partes”.

Linde também coincidiu com González Laya ao considerar que a anexação afetará a relação de Israel com a União Europeia.

Os chefes da diplomacia da Alemanha, França, Egito e Jordânia, reunidos em videoconferência, também exortaram hoje Israel a abandonar o projeto de anexação de partes da Cisjordânia ocupada, considerando que, a concretizar-se, será uma violação ao direito internacional.