Por exemplo, esta segunda-feira, data que não entra nas contas acima, dos 259 novos casos de infeção registados, 164 foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Numa altura em que Portugal é quase paisagem e Lisboa luta para o ser, o primeiro ministro, António Costa, reuniu-se hoje com os presidentes dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que despertam maior preocupação devido ao elevado número de novos casos de covid-19 nas últimas semanas.

Da reunião saíram novas regras para tentar conter a centralização da pandemia. Dessas, destaque para a imposição do limite de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até às 20:00, exceção feita aos restaurantes para serviço de refeições, e a proibição de vendas de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço de postos de combustíveis.

A partir das 00:00 de terça-feira, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e é reposto um limite aos ajuntamentos até dez pessoas.

"Quem não respeitar alguma destas quatro regras, e logo na sequência da primeira violação, será determinado o crime de desobediência. A pessoa indicada será imediatamente autuada", afirmou à agência Lusa fonte do Governo.

Parece um retrocesso numa batalha que já dura mais de três meses, que pesa no corpo e na carteira. Hoje, na conferência da DGS que se passou a realizar apenas três vezes por semana, Graça Freitas repetia todas as medidas de prevenção, pontos que conhecíamos melhor do que a tabuada há dois meses, como se fosse a primeira vez que falava aos portugueses. Como se não tivéssemos já feito tudo - e não fizémos.