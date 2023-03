A viagem do secretário de Defesa dos Estados Unidos com o objetivo de "reafirmar a parceria estratégica" com o Iraque, acontece duas semanas antes do 20º aniversário da invasão americana contra o regime de Saddam Hussein.

"A aterrar em Bagdade. Estou aqui para reafirmar a parceria estratégica entre os EUA e o Iraque, à medida que avançamos para um Iraque mais seguro, estável e soberano", disse na sua conta de Twitter.

Bagdade tem recebido várias visitas diplomáticas nas últimas semanas. As autoridades iraquianas receberam os chefes da diplomacia da Arábia Saudita, do Irão e da Rússia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, também visitou o país na primeira semana de março.

Apesar de grande aliado do Irão, o Iraque também mantém laços estreitos com Washington, particularmente na área militar.