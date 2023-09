O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) apelou hoje a "solidariedade global" para com o povo marroquino e manifestou prontidão para ajudar no apoio às vitimas do sismo de sexta-feira que matou mais de mil pessoas.

Numa publicação na página oficial daquele organismo, António Guterres pediu "solidariedade global" para com o povo marroquino e expressou a "prontidão das Nações Unidas para ajudar o Governo de Marrocos nos esforços de auxílio aos afetados." Também o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Dennis Francis, pediu solidariedade da comunidade internacional no pós-sismo. Um sismo atingiu Marrocos na noite de sexta-feira e causou mais de mil mortos e de 1.200 feridos, tendo ainda provocado danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino. O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.