O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje em Osaka, à margem da cimeira do G20, a redução das tensões no Golfo Pérsico e a manutenção do acordo nuclear de 2015 com o Irão.

O acordo foi um fator de estabilidade e "será muito importante preservá-lo", disse aos jornalistas. Guterres defendeu que evitar um confronto no Golfo deve ser uma grande preocupação para os principais participantes na cimeira. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que decidiu em 2018 abandonar o acordo nuclear com o Irão e voltar a impor sanções económicas a Teerão, vai discutir este assunto com outros líderes mundiais. O Irão já disse estar agora pronto para aumentar o limite de reservas de urânio, ameaçando o acordo alcançado em 2015 com as potências mundiais que se destinava a reduzir sua atividade nuclear. O pacto, assinado em Viena, entre o Irão e os 5+1, cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (EUA, França, Reino Unido, Rússia e China), mais a Alemanha, limita o programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais. Criado em 1999, o G20 integra os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da UE.