Segundo uma nota do SEF, os crimes ocorreram em 2014, em Gujrat, e o homem tem agora 41 anos.

O suspeito, estrangeiro, foi presente ao tribunal de turno da Comarca de Coimbra, que “validou a detenção e determinou a sua apresentação na próxima segunda-feira ao Tribunal da Relação, para aplicação de medidas de coação a que ficará sujeito enquanto aguarda o decurso do respetivo processo de extradição”, refere o comunicado.

Já em Palmela, no distrito de Setúbal, o SEF deteve um outro cidadão estrangeiro sobre o qual pendia uma indicação do Sistema de Informação de Schengen, com origem nas autoridades dos Países Baixos, “para captura e detenção para efeitos de extradição, pela prática de crimes relacionados com tráfico de droga e posse de arma proibida”, refere ainda a mesma nota.

Sobre este suspeito pende também um mandado de captura internacional emitido pela Interpol.

O homem foi levado ao Tribunal de Reguengos de Monsaraz, que validou a detenção, no sábado, e será presente ao Tribunal da Relação de Évora na segunda-feira para aplicação de medidas de coação.