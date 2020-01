Em comunicado, o SEF refere que os três indivíduos foram detidos por entrada e permanência irregular em território nacional, no passado dia 30 de dezembro, no Porto de Aveiro.

Os três jovens foram intercetados após saírem do navio "Dogan" que chegou ao Porto de Aveiro naquele mesmo dia, vindo da Turquia.

Os três cidadãos foram presentes no dia seguinte, no Tribunal de Aveiro, para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação, tendo posteriormente sido instalados na Unidade habitacional de Santo António, no Porto, por determinação judicial, até que o SEF conclua o processo de afastamento.

A mesma fonte refere que o armador e demais responsáveis pelo transporte clandestino dos detidos para território nacional incorrem numa coima que oscila entre os 12 mil e os 18 mil euros.

"O SEF investiga, agora, eventuais indícios de auxílio à imigração ilegal e/ou tráfico de pessoas", adianta a mesma nota.