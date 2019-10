Em resposta escrita a um pedido de esclarecimento enviado pela agência Lusa, o SEF referiu "não ter participado na operação de fiscalização, coordenada pela Polícia Marítima de Viana do Castelo, no dia 30 de setembro", mas adiantou que "tinha conhecimento de que os cidadãos estrangeiros habitavam nos pavilhões na frente ribeirinha da cidade, que foram adaptadas para habitação e que, em fiscalização conjunta realizada ao local pelo SEF, no início do ano, verificou as boas condições de habitabilidade".

"Trata-se de cidadãos indonésios que, em território nacional, dedicam-se à pesca e que terão vindo após concessão do necessário Visto de Residência para trabalho subordinado. A maioria dos pescadores são, nesta data, portadores de Título de Residência ou aguardam agendamento para emissão do mesmo", especifica a nota.

Segundo o SEF, "no último ano, foram efetuadas 15 ações de fiscalização na área do posto de fronteira marítimo de Viana do Castelo e dos estaleiros navais, sendo que duas dessas ações tinham como alvo locais de trabalho com pescadores indonésios", acrescentou.

Hoje, em declarações à Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo disse estar "atento" à resolução do caso.

No 01 de outubro, a capitania elaborou um auto de notícia, na sequência de "uma denúncia" que dava conta que tripulações de diferentes embarcações, se encontravam nos armazéns de aprestos, e que foi remetido "as entidades competentes em razão da matéria e do espaço".