De acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna, o concelho no qual o BE registou melhor resultado foi em Sines (distrito de Setúbal), no Alentejo Litoral: 7,92% (589 votos).

Seguem-se, no distrito de Faro, os concelhos de Aljezur, Vila do Bispo e Lagos, com 7,67% (201 votos), 7,63% (191 votos) e 6,84% (1.002 votos), respetivamente.

Entre os 10 concelhos com melhor resultado destacam-se ainda Alvito, com 6,81% (84 votos), e Castro Verde, também no distrito de Beja, com 6,67% (268 votos).

No concelho de Torres Novas (Santarém), o BE conquistou 6,55% (1.375 votos), no da Lousã (Coimbra) 6,54% (656 votos) e no da Moita (Setúbal) 6,54% (2.440 votos).

Em 10º lugar surge o concelho de Condeixa-a-Nova (Coimbra), com 6,51% (662 votos).

A Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS e PPM, com 29,49%, conseguiu 79 deputados na Assembleia da República, nas eleições legislativas de domingo, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 deputados eleitos (18,06%).

A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados. Faltam ainda atribuir quatro mandatos do círculo da emigração.