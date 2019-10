créditos: 24

Joacine Katar Moreira - Livre

Propostas:

Legalização da morte assistida;

Legalizar o consumo e a venda de cannabis, incluindo para uso recreativo, com a obrigatoriedade da etiquetagem informativa, com informação sobre os riscos;

Retirar a disciplina de Educação Moral e Religiosa do currículo das escolas públicas;

Eliminar os paraísos fiscais na União Europeia, incluindo o 'offshore' da Madeira;

Aumento do Salário Mínimo Nacional para 900 euros até ao fim da legislatura;

Redução geral do horário de trabalho para 30h semanais e do aumento dos dias de férias para os 30 dias anuais, de forma progressiva;

Redução do IRC para as empresas que criem empregos no interior.

Frases:

“Alguém com um ordenado mínimo de 600 euros não tem opções. Não tem opções rigorosamente nenhumas. E também um ordenado mínimo de 600 euros é o Estado a informar alguns indivíduos de que não tem altas expectativas em relação a eles."

Joacine Katar Moreira

28/10/2019, na campanha eleitoral

“O ideal era que não fossem necessárias quotas para as pessoas que não estão em Portugal continental, o ideal era que não fossem precisas quotas para pessoas com deficiência, o ideal era que também não fossem necessárias quotas para mulheres. Isto no mundo ideal, só que infelizmente não vivemos no mundo ideal.”

Joacine Katar Moreira, em entrevista à Lusa, na pré-campanha

“Hoje em dia é insuficiente nós nos mostrarmos conscientes sobre a emergência climática. É preciso que o Estado disponibilize [recursos], com o apoio da União Europeia, com o apoio das entidades, e coloque a urgência climática enquanto uma das urgências número um de qualquer orçamentação do Estado.”

Joacine Katar Moreira, na campanha eleitoral

“Eu acho uma ironia enorme isto. Eu andei a minha infância inteira e adolescência inteira, andei na universidade, fiz as minhas habilitações uma a uma, e nunca ninguém me deu oportunidade de esquecer-me que eu era uma mulher negra. E agora, no âmbito das eleições legislativas exigem que eu omita essa informação, que isso não importa nada.”

Joacine Katar Moreira, Gente que não sabe estar, TVI, 25 out

“Não há lugar para a extrema-direita no parlamento português."

Joacine Katar Moreira

06/10/2019, na sede do Livre, noite eleitoral

créditos: Pedro Marques dos Santos

André Ventura – Chega

Propostas:

Supressão da Lei da Paridade e de qualquer tipo de políticas de quotas;

Castração química como forma de punição de agressores sexuais, a qualquer culpado de crimes de natureza sexual cometidos sobre menores de 16 anos;

Aumento faseado, ao longo de 4 anos, das licenças de maternidade para os 3 anos, estendida para mais um ano no caso de crianças com deficiência;

Eliminação do acesso gratuito a serviços de saúde para imigrantes ilegais e comparticipação para todos os residentes legais que não tenham um mínimo de 5 anos de permanência em Portugal;

Deportação de todos os imigrantes ilegais para os seus países de origem, bem como de todos os imigrantes que, mesmo tendo a situação legalizada, cometam crimes que originem condenação a penas de prisão efetiva;

Eliminar das isenções na saúde pública todas as intervenções cirúrgicas não relacionadas à saúde, como mudanças de sexo e aborto, com exceções.

Frases:

“Quantos paquistaneses vão ter de cortar a cabeça a mais mulheres para percebermos o real perigo que esta vaga islâmica significa para a Europa? No dia em que a bandeira do CHEGA estiver hasteada em São Bento ganham um bilhete só de ida.”

André Ventura, Twitter

16/08/2019

“Quero prometer isto aqui. Em quatro anos, se entrarmos na Assembleia da República, vamos engolir o CDS, e em oito anos vamos engolir o PSD. Vamos ser o maior partido de Portugal.”

André Ventura, em festa-comício no Mercado da Vila, em Cascais

04/10/2019

"As subvenções vitalícias custam por ano ao Estado 7 milhões de euros. Existem desde 1985. Façam as contas e vejam que dava para pagar o tratamento de SIDA, durante um ano, em Portugal."

André Ventura, RTP

30/09/2019

“Por que razão cresce o CHEGA nas sondagens e na rua? Porque já não é só a nossa voz individual, os nossos desejos e as nossas ambições. O CHEGA é a voz de um povo inteiro farto de corrupção e de impunidade.”

André Ventura, Twitter

04/10/2019

"Eu não fujo de rótulos, não me sinto de extrema-direita, porque sou europeísta e acredito na liberdade. Acho que devemos deixar cair estes rótulos de extrema-direita e extrema-esquerda, porque só afastam o eleitorado."

André Ventura, entrevista ao semanário Sol

18/12/2018

“Temos tido uma excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas. Não compreendo que haja pessoas à espera de reabilitação nas suas habitações, quando algumas famílias, por serem de etnia cigana, têm sempre a casa arranjada. Já para não falar que ocupam espaços ilegalmente e ninguém faz nada. Quem tem de trabalhar todos os dias para pagar as contas no final do mês olha para isto com enorme perplexidade. Isto não é racismo nem xenofobia, é resolver um problema que existe porque há minorias no nosso país que acham que estão acima da lei.”

André Ventura

07/2017, Notícias ao Minuto

