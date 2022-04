O relatório, publicado na semana passada pela organização não-governamental PEN America, reporta que mais de 1.500 proibições de livros foram instituídas em distritos escolares dos Estados Unidos da América.

Considerando este avanço como “sem precedentes na sua intensidade”, a organização refere que 1.586 proibições de livros ocorreram em 86 distritos escolares em 26 estados dos EUA desde 1 de julho de 2021 até 31 de março deste ano.

Estes distritos — órgãos autónomos, eleitos por sufrágio direto, com orçamentos próprios pagos pelos contribuintes locais e que são responsáveis pela administração de todas as escolas públicas numa dada região — abrangem 2.899 escolas e mais de dois milhões de estudantes.

Ao todo, houve 1.145 obras em particular a serem visadas — as 1.586 proibições contabilizam livros censurados por mais do que um distrito escolar —, de 874 autores diferentes, 198 ilustradores e nove tradutores, diz ainda a PEN America.

Esses mesmos dados são muito similares aos de um estudo da American Library Association, que adiantou que o aumento das iniciativas de censura a livros atingiu os valores mais altos de sempre, desde que o gabinete pela liberdade de imprensa deste órgão começou a monitorizar este tema em 2000.

“Este tipo de dados nunca foi contabilizado desta forma e, francamente, os resultados são chocantes”, afirma Jonathan Friedman. O diretor do programa Free Expression and Education da PEN America sublinha que “os ataques a livros, especialmente livros de autores masculinos não-brancos, estão a acontecer ao ritmo mais alto que já vimos”.

“O que está a acontecer a este país em termos de banir livros em escolas não tem paralelo na sua frequência, intensidade e sucesso”, disse ainda Friedman, citado pelo comunicado da PEN America.

Os dados recolhidos referem que 41% dos livros censurados incluem “protagonistas ou personagens secundários proeminentes” não-brancos, 22% “abordam diretamente temas de raça e racismo”, 33% “tocam especificamente em temas LGBTQ+”, 16% “são livros de história ou biografias” e 9% encaram “especificamente temas relacionados com direitos e ativismo”.

Os livros mais visados pelas proibições, segundo a PEN America, são:

“Gender Queer: A Memoir” de Maia Kobabe (30 distritos)

“All Boys Aren’t Blue” de George M. Johnson (21 distritos)

“Lawn Boy” de Jonathan Evison (16 distritos)

“Out of Darkness” de Ashley Hope Pérez (16 distritos)

"The Bluest Eye” de Toni Morrison (12 distritos)

“Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out” de Susan Kuklin (11 distritos)

A estes seis somam-se “The Hate U Give”, de Angie Thomas, “The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian”, de Sherman Alexie, “Me and Earl and the Dying Girl”, de Jesse Andrews, e “This Book is Gay”, de Juno Dawson.

“Estamos a assistir ao apagamento de tópicos que só recentemente começaram a encaminhar-nos para um avanço da inclusão”, denuncia Friedman.

Morrison, laureada com o Nobel da Literatura em 1993, não é o único nome mundialmente famoso a ser alvo de censura. Em janeiro, foi noticiado que o distrito escolar do condado de McMinn, no Tennessee, optou por proibir a banda desenhada “Maus”, de Art Spiegelman, que relata as lembranças do seu pai, sobrevivente do Holocausto, no qual os judeus são representados por ratos e os nazis por gatos.

Premiada com um Pulitzer em 1992, o primeiro para uma banda desenhada, o seu conteúdo foi considerado "vulgar e impróprio" para alunos do ensino médio — o equivalente aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de Portugal —, segundo a Junta Escolar do condado de McMinn no Tennessee, que votou em 10 de janeiro para eliminá-lo do currículo até que outro livro sobre o Holocausto fosse encontrado.

A decisão foi apenas mais uma no contexto de questionamento dos currículos escolares em estados conservadores e que extravasa a mera proibição de livros, estendendo-se ao que os professores norte-americanos podem ou não dizer nas escolas.

O caso mais mediático é o da Flórida, onde foi aprovada um lei que proíbe ensino sobre orientação sexual nas escolas. "Garantiremos que os pais podem mandar os seus filhos para a escola para receberem educação e não doutrinação", afirmou Ron DeSantis, o governador do estado, numa sala de aula numa escola em Spring Hill, onde decidiu assinar a legislação, que ficou conhecida como lei "Don't say gay" ("Não diga 'gay'").

Esta lei seguiu-se a uma outra que permite restringir as escolhas de livros para as bibliotecas das escolas básicas na Flórida.

Estas tentativas de censurar livros com estas temáticas em específico, porém, podem estar a ter um evento inverso. Segundo o jornal The Guardian, estas proibições estão a levar à proliferação de clubes de leitura de livros banidos pelo país e à venda em grande número destes títulos.