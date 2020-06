Além de um formato 100% digital, a semana de moda não se se vai centrar apenas em coleções masculina ou feminina ou em roupas para primavera/verão ou outono/inverno, mas englobar tudo, algo que a organização British Fashion Council (BFC) pretende manter no futuro.

"Esta plataforma global não vai ter épocas e vai ser neutra em termos de género, mostrando coleções masculinas e femininas e uma mistura de lançamentos de coleções novas que vão estar nas lojas no futuro, bem como de coleções que podem ser compradas agora”, anunciou a presidente do BFC, Caroline Rush, na apresentação do evento.

Tal como em edições anteriores, existe um calendário com eventos de cada estilista, entre hoje e domingo, mas em vez de desfiles ou ’showrooms’ com audiência, as coleções vão ser apresentados em vídeos, galerias virtuais e até imagens em três dimensões.

A plataforma vai ter perfis de mais de 100 estilistas com informação para os profissionais do setor e também para os consumidores, e disponibilizar conteúdos como entrevistas, ‘podcasts’, debates, apresentação de produtos e passeios por Londres.